60. Viennale: Kurdwin Ayubs "Sonne" mit Wiener Filmpreis geehrt

Die professionellen Filmbetrachterinnen und -betrachter aus aller Welt vergaben indes den Fipresci-Preis der Filmkritik in die Schweiz. Hier wurde Cyril Schäublins "Unrueh", ein Historienfilm über die Uhrmacherei, gekürt. Und schließlich verlieh auch die Erste Bank zum zwölften Mal ihren Mehrwert-Filmpreis, der einen Aufenthalt in New York inklusive einer Werkpräsentation in den Anthology Film Archives ermöglicht. Dieser ging heuer an zwei österreichische Kurzfilme - Eve Hellers Todesmeditation "Singing in Oblivion" und Jan Soldats Sexexegese "Blind Date".

Sie sei mit der Festivalausgabe vollends zufrieden, unterstrich Direktorin Eva Sangiorgi zum Abschluss der fünften Edition unter ihrer Leitung. Man habe die hohen Erwartungen übertroffen: "Wir alle haben es gespürt, in der Energie der vollen Kinosäle, in den eindringlichen Gesprächen, in den Äußerungen all jener Menschen, mit denen wir durch die Filme so viele Erfahrungen geteilt haben."