36. Europäischer Filmpreis: Österreichischer Kurzfilm "Hardly Working" geehrt

Chancen kann sich bei der Gala nun unter anderen noch mit Thomas Schubert auch ein Österreicher ausrechnen. Der 30-jährige Wiener ist als bester Schauspieler nominiert - unter anderem neben Hollywoodstar Mads Mikkelsen. Ein weiterer rot-weiß-roter Kandidat hatte seine Auszeichnung indes bereits fix und musste sich am Abend nur mehr offiziell die Trophäe abholen: Der Musiker Markus Binder wurde für seinen Soundtrack zu Jessica Hausners Arthousedrama "Club Zero" als Gewinner in der Kategorie Filmmusik gewürdigt.

Im Rampenlicht am Abend steht aber selbstredend vor allem die Königskategorie Bester europäischer Film. Hier matchen sich "Anatomie eines Falls" von Triet, "The Zone of Interest" von Jonathan Glazer, "Fallende Blätter" von Aki Kaurismäki, "Grüne Grenze" von Agnieszka Holland und "Me Captain" von Matteo Garrone. Diese fünf Filmschaffenden sind auch die Konkurrenten in der Sparte Bester europäischer Regisseur.

Vanessa Redgrave ausgezeichnet

Und nicht zuletzt wird die 86-jährige britische Schauspieldiva Vanessa Redgrave mit dem European Lifetime Achievement Award ausgezeichnet, während der 68-jährige ungarische Filmregisseur Béla Tarr den Ehrenpreis des Präsidenten und des Vorstands der Europäischen Filmakademie mit ihren rund 4.600 Mitgliedern erhält. Schließlich sind es auch diese Filmschaffenden, die über die anderen Auszeichnungen des Abends entscheiden.

Dabei stehen dem seit 1988 verliehenen Europäischen Filmpreis alsbald größere Veränderungen ins Haus, möchte man doch eine größere Rolle in der Preissaison der Filmbranche spielen. Deshalb wird mit der übernächsten Ausgabe der Termin der Gala von Dezember auf den Anfang des Jahres verlegt. Kommendes Jahr findet demnach der Filmpreis nochmals im Dezember und zwar in Luzern statt, dann fällt die Ehrung für 2025 aus. Im Jänner 2026 ist dann wieder Berlin an der Reihe.