Vienna Shorts: Viktoria Schmid holt Österreichischen Kurzfilmpreis

Big Apple

Die Hommage "NYC RGB", bei der Viktoria Schmid über sieben Monate hinweg aus ihrem Appartement im Big Apple filmte und die Aufnahmen danach mittels Farbfilter bearbeitete, erhielt bei der Gala am Abend den mit 4.000 Euro dotierten Österreichischen Kurzfilmpreis, der überdies mit Sachpreisen in Höhe von 2.000 Euro verbunden ist. Bei den internationalen Arbeiten setzte sich indes der philippinische Regisseur Stephen Lopez mit seiner Teenager-Dystopie "Hito" durch, der den Wiener Kurzfilmpreis (dotiert mit 5.000 Euro) für sich reklamieren konnte. Und die Sparte der Animationswerke entschied das kroatische Ehepaar Ivana Bošnjak Volda und Thomas Johnson Volda mit "Remember How I Used to Ride a White Horse" für sich, in dem es die Gäste im Café "White Horse" tagträumen lässt.