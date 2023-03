23. Amadeus Awards: Oskar Haag sichert sich FM4-Award

Schulabbruch

Wobei seine Eltern nicht überrascht gewesen seien, dass es ihn auf die Bühne gezogen hat. "Ich war ja schon immer kunstaffin." Nachsatz: "Es wäre aber auch nicht schlimm, wenn ich Tischler geworden wäre." Klingt nach viel Spielraum für einen Teenager, der auf Rebellion verzichten kann. "Ich brauche das tatsächlich nicht so wirklich. Es ist schwer, bei uns daheim zu rebellieren, weil meine Eltern ein bisschen zu cool sind für das", schmunzelte der Musiker. "Die einzige Rebellion, die ich jemals gestartet habe, war der Schulabbruch und dann nach Wien zu ziehen. Aber da haben sie mich letztlich auch unterstützt."

Nun gilt also der ganze Fokus der Musikerkarriere. Und an die geht Haag, es verwundert nicht, mit einer erfrischenden Unbekümmertheit heran. Druck habe er nach dem ersten Erfolg von "Stargazing" jedenfalls nicht verspürt. "Es interessieren sich jetzt scheinbar viele Menschen für meine Musik, was natürlich cool ist, aber mich null beeinflusst. Ich mache das nach wie vor für mich." Wobei nicht zuletzt das Feedback eines Livepublikums "einfach schön" sei. "Man nimmt schon die Energie auf. Wenn die Leute ganz ruhig und ganz bei mir sind, dann spiele ich meine besten Konzerte. Dann kann ich richtig in das reinfallen und mich im Konzert verlieren."

Was bei seinen Songs gut vorstellbar ist: Mal reduziert auf Gitarre und seine ausdrucksstarke Stimme, dann mit perkussiven Elementen angereichert und von elektronischen Sounds unterfüttert, bietet Haag angenehm zeitlosen Pop, der gleichermaßen anschmiegsam sein kann ("Lady Sun and Mr. Moon") wie traurig und entrückt ("Tired Eyes"). Umgesetzt hat er all das alleine. "Mir war wichtig, dass das erste Album nur ich bin", nickte Haag, um lachend zu ergänzen: "Natürlich kriege ich hin und wieder einen Tipp von meinem Vater, weil der sich ein bisschen auskennt mit Musik. Aber im Großen und Ganzen bin das alles ich."