2014, ein schwieriges Jahr für die Filmindustrie

Tribute von Panem

Kinojahr

Guardians

Kino

Schwerer wiegt aber der verhaltene Erfolg von Blockbustern wie "The Amazing Spider-Man 2" oder "Die". Weit weg davon ein Flop zu sein, konnten sie denoch nicht an die Erfolge ihrer Vorgänger anschließen. Als (kleine) Überraschung im2014 gilt lediglich der Erfolg der "of The Galaxy"– die bis dato ulkigste Verfilmung eines Marvel-Comics spielte 633 Millionen Euro ein. Wobei: Dass Superhelden imfunktionieren, sollte eigentlich niemanden mehr wundern.

Der kleine Umsatzrückgang ist verkraftbar, bestimmt. Immerhin verzeichnete die amerikanische Filmindustrie 2013 mit rund 903 Millionen Euro so hohe Einnahmen wie überhaupt noch nie zuvor.

Es sind auch weniger die Zahlen, die die Branche zuletzt beunruhigt haben. Dass die vielversprechende Ulk-Komödie "The Interview" nach der Hackerattacke (aus Nordkorea?) nach langem Hin und Her am Ende zwar doch noch – aber in nur 331 Kinos landesweit und vor allem zuerst via Online-Store veröffentlicht wurde, kommt einem Paradigmenwechsel gleich. "Es gibt ein klares Bekenntnis von Hollywood, dass es die Filme immer zuerst im Kino zu sehen geben wird", war sich Christian Langhammer – Chef des heimischen Kino-Platzhirschen Cineplexx – beim KURIER-Gespräch im September noch sicher.