Paul Schrader: "Hollywood bricht zusammen"

Er war an einigen der bedeutendsten Filmen des New Hollywood beteiligt, schrieb für Scorsese "Taxi Driver", "Raging Bull" und "Die letzte Versuchung Christi". Paul Schrader (64) drehte aber auch selbst große Filme des Independent-Kinos, machte etwa mit "American Gigolo" Richard Gere zum Star.

Nun war der US-Filmemacher in Wien, jedoch in ungewohnter Rolle. Am 19. Jänner hatte sein Theaterstück "Der Cleopatra Club" im Wiener stadtTheater Walfischgasse Europa-Premiere (Regie: Rupert Henning). In dem "Clash of Cultures"-Stück werden ein US-Regisseur und ein US-Filmkritiker zu einem Filmfestival in Kairo eingeladen. Dort initiieren sie einen gemeinsamen Aufruf für einen israelisch-palästinensischen Film, der vom Festival abgelehnt wurde. Das mündet in Verfolgung und strenge Verhöre. Die islamisch-fundamentalistische Muslimbruderschaft spielt ebenfalls eine Rolle.



Im KURIER.at-Interview sprach der einflussreiche Regisseur und ausgebildete Filmkritiker über die Wiederentdeckung seines Theaterstücks, über seinen Hauptberuf Filmemachen und zeigt sich pessimistisch, was die Zukunft des Kinos betrifft. Dennoch zeigt der Schöpfer vieler komplexer Filmfiguren einen Sinn für trockenen Humor. Und ein bisschen Optimismus scheint auch bei Schrader durch: So habe bei den "Golden Globes" tatsächlich (ausnahmsweise) diesmal der beste Film gewonnen.



KURIER.at: Sie haben das Stück "The Cleopatra Club" 1995 geschrieben, also lange vor dem 11. September 2001. Aus heutiger Sicht könnte man die Themenwahl fast prophetisch nennen. Wie kam es dazu?



Paul Schrader: Ich hab es geschrieben, weil ich 1995 in Kairo war. Ein paar Sachen, die im Stück passieren, sind mir tatsächlich passiert. So wurde ich damals gleich einmal ausgeraubt - und dann von der Polizei befragt. Dann hörte ich von Begriffen wie Muslimbruderschaft und Al-Qaida, mit denen ich davor nichts anfangen konnte. Das hörte sich interessant für mich an und ich webte das ins Stück ein - allerdings nur als Subtext. Denn das Interessanteste an dem Stück waren für mich die beiden Männer und ihre jeweilige Geschichte.

Aber dann haben die Geschehnisse diesen Subtext zur Hauptsache gemacht. Als das Stück 1997 in New York uraufgeführt wurde, thematisierten die ersten Kommentare eher Filmemachen und Aids. Wenn man jetzt darüber liest, geht es nur um islamistischen Terror und das Aufeinanderprallen der Kulturen. Da haben sich die Prioritäten ganz schön verschoben.



Wie denken Sie über die ungeahnte Aktualität des Stücks, und darüber, dass es nun zum ersten Mal in Europa gezeigt wird?

Das kam komplett unerwartet. Ich bin ja überhaupt kein Theaterautor. Ich hatte nur die Idee zu diesem Stück und dachte, es könnte vielleicht ein Film draus werden. Davor hatte ich gerade einen Film mit Harold Pinter fertiggestellt und hab mich daher dem Theater zugewendet. Es wurde in New York gespielt und dann verschwand es eigentlich aus meinem Leben. Und dann kam vor ein paar Monaten aus dem Nichts plötzlich ein Email: "Wir freuen uns, die Europa-Premiere zu machen ... usw." Das war eine totale Überraschung - aber eine positive Überraschung.



Es mutet etwas seltsam an, dass das Stück nach den Entwicklungen nach 9/11 in den USA nicht wieder gezeigt wurde ...

Na ja, so etwas ist schnell vergessen. Es werden in New York so viele Stücke geschrieben und aufgeführt. Aber wer weiß, vielleicht wird diese Produktion ja noch anderswo übernommen?



Hat man in den USA Probleme mit diesen Themen?

Man hat höchstens das Problem, dass es zu viele Stücke über 9/11 gibt. Die Leute hatten eher genug davon.



Hatten Sie in irgendeiner Form daran gedacht, dass dieser Kampf der Kulturen so dominierend und explosiv werden könnte?

Eher nicht. Dass es im Mittleren Osten schlimm wird, habe ich mir schon gedacht. Das war damals ja im Gespräch. Dass es ein weltweites Problem werden könnte, konnte ich mir nicht vorstellen. Das war ja das Außergewöhnliche an 9/11. Es wurde zum größten Theaterereignis des neuen oder des vergangenen Jahrhunderts, da bin ich mir nicht ganz sicher, wo es hingehört. Aber es war: Theater. Und darum geht es schließlich bei dieser Art des Terrorismus, weniger darum, Leute zu töten.