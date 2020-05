200 Jahre Hektiker - eine Zeitreise

Schule

Schule

Pissecker

Mutig geworden, spazieren wir ins Allerheiligste der, ins Büro des Direktors. Unangemeldet. Der Direktor derMichael Päuerl, genießt den Überraschungsbesuch sichtlich, als Abwechslung vom Matura-Stress. Und er erweist sich den Besuchern an Schlagfertigkeit durchaus gewachsen. Herr Direktor, der KURIER ist schuld, dass wir Sie da so unangekündigt überfallen …Päuerl: „Normalerweise bin ich an allem schuld, wenn hier jemand hereinkommt…“ Wir machen eine Reportage über die Anfänge der Hektiker, die haben ja hier stattgefunden.Päuerl: „In diesem Zimmer?“: „Nicht nur…“

Päuerl erzählt von den Raumnöten der Schule (auch etwas, das sich seit den Achtzigerjahren nicht geändert hat): 1045 Schüler, drei „Wander-Klassen“, einige Klassen wurden an eine andere Schule ausgelagert, außerdem stehen Container neben dem Fußball-Platz, in denen ebenfalls unterrichtet wird. Päuerl: „Dieses Provisorium ist seit 2006 ein Dauerzustand.“ Die Schüler-Akademien, bei denen die jungen Hektiker ihre Fähigkeiten ausprobieren durften, gebe es immer noch, sagt Päuerl stolz: „Mehr als 1000 Besucher haben wir im Festsaal in Wiener Neudorf, heute liegt der Schwerpunkt mehr auf Musik als auf Sketches.“

Brüste und Sauerkraut