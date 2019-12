Zuckersüß? So sind wir nicht!

Mittelmaß? So sind wir nicht! Mittelmaß ist das Ziel der Unambitionierten; das Schlafmittel der Wettbewerbsgesellschaft; der Stoff, aus dem Langeweile gemacht wird. (Ja, zugegeben, Österreich plus Schule dividiert durch PISA ergibt auch Mittelmaß. Aber Schule und Langeweile sind einfach zwei alte Verwandte, die einander nicht unbedingt mögen, jedoch gegen äußere Feinde wie Reformen seit jeher zusammenhalten wie Pech und Frevel.)

Mittelmaß? So sind wir nicht! Wien hat gerade einen Stockerlplatz in Unfreundlichsein ergattert. Es weiß zwar keiner genau, wie man „Drittunfreundlichster“ wird und was die zweitunfreundlichsten Pariser besser können. Aber man wird sich anstrengen, grantiger dreinschauen, muffiger sein, grummeln statt zu grüßen, man wird in Kassenschlangen und U-Bahnen rempeln, anderen die Tür vor der Nase zufallen lassen. Und dann wird das schon noch mit Platz eins. Lieber ehrlich und authentisch grantig als aufgesetzt zuckersüß. So sind wir nämlich nicht.