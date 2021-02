„Zoom“ kommt von „Zoo“+m

Neulich sah ich minutenlang eine haarige Schlange, die seitwärts durchs Zoom-Bild einer Kollegin flog. Am Ende stellte sich heraus, dass es der Schwanz ihrer Katze war. Auch eine Schildkröte hab’ ich schon im Zoom-Zoo erspäht. Und eine britische Bäuerin hat mehr als 50.000 Pfund eingenommen, indem sie ihre Ziegen Lola, Lisa, Marge und Mary als aufmunternde Zaungäste für Zoom-Meetings vermietet. Die Nachfrage aus aller Welt ist so groß, dass die Landwirtin erwägt, Fremdsprachen zu lernen und Anlageberater zu engagieren. Sogar zwei Zoom-Ziegengeburten haben sich schon live in Geschäftsbesprechungen ergeben, weil die Tiere so gar nicht kamerascheu sind. Nur Daria macht da einfach nicht mit. Es ist zum Junge Kriegen. Sie liegt im Korb und sägt, statt in die Kamera zu winken.

Am Mittwoch aber geschah folgendes: In meiner Zoom-Sitzung war es gerade still. Alle dachten nach und waren auf „stumm“ geschaltet. Plötzlich zeigte mein Bildschirm an: „Ihre Stummschaltung ist aktiviert. Drücken Sie Alt&A, um die Stummschaltung aufzuheben!“

Wie kommt Zoom darauf, dass ich etwas sagen will, fragte ich mich ratlos. Ich war ganz still. Da kam die Warnung erneut. Und plötzlich bemerkte ich: Daria hatte sie aktiviert! Ihr Schnarchen fiel bei Zoom unter Wortmeldung. Ich glaube, wir machen aus Darias Schlafgeräusch ein Geschäftsmodell: Hundeschnarchen als Weckerton. Provokanter geht’s nicht. Das wird der Renner, äh, ... Penner.