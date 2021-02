Kleine Feier, große Freude

Wird man im Alter genügsam? Oder genügt es, älter zu werden? Diese Woche hatte ich Geburtstag. Und es war ein zauberhaft unspektakulärer Tag. Anders gesagt: Ich konnte endlich wieder im Beisein meines Hundes feiern, weil keine Gefahr bestand, dass einer der 75 Partygäste Daria auf die Zehen stieg. Es gab keine Gäste. Nur Familie.

Dabei hatte ich vor drei Jahren beschlossen, meine Geburtstage ab sofort in aller Heftigkeit zu begehen, statt zweimal jährlich Kindergeburtstagsfestspiele auszurichten und auf mich zu vergessen.

Also lud ich damals alle ein, die ich gern hab – meinem Geburtstermin zum Trotz, der immer in den Semesterferien liegt, wenn alle Freunde auf Urlaub sind. Ich wohnte damals in einer 75-Quadratmeter-Wohnung, und in dieser stapelten sich, über den Tag verteilt, 75 gut gelaunte Gäste. Woher die alle kamen, weiß ich bis heute nicht, aber es wurde einer der schönsten Tage meines Lebens. Im Jahr darauf machte ich es wieder so.

Im Vorjahr war mein Geburtstag dann abgesagt, weil er auf den Super-Bowl-Sunday fiel. Da hat man in einer Football-Familie das Nachsehen.