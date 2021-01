First Dog – mein erster Hund

Und so kam es, dass hier vor zehn Jahren mein First Dog einzog – mein erster Hund. Nur zur Klarstellung: Ich möchte hier Mischlingshündin Juli, Österreichs First Dog in der Hofburg, keineswegs ihre Position streitig machen. Und auch nicht Agur, dem First Golden Retriever im Gesundheitsministerium. Daria hat keinerlei politische Funktion inne, sie ist einfach tatsächlich mein erster Hund.

Und womöglich nicht mein letzter, obwohl ich selbst den ersten nie für möglich gehalten hätte – bis mich die Kinder eines Tages mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen und Pfoten stellten.

Und so übernahm mein erster Hund im Nu die First-Dog-Funktion im Haus. Als Blitzableiter ist Daria unsere soziale Schaltstelle. Und als unsere Fitnesstrainerin ist sie doch irgendwie eine Gesundheitsministerin – die der Familie. Als gebürtiger Meutehund sorgt sie für den nötigen Zusammenhalt. Und als Fressbeauftragte hält sie den Boden unter unserem Esstisch sauber.

Gestern erfuhr Daria, dass es in Washington rund um die Inauguration auch eine Indoguration gab (via Zoom, veranstaltet vom Tierschutzverband Delaware, der den Bidens 2018 First Dog Major vermittelt hat). Jetzt fragt sie, warum ihr zu Ehren noch nie eine Indoguration stattgefunden habe. Sie hätte Menüvorschläge ...