Auf Herz und Lunge

Die Tochter ist gründliche Vegetarierin. Sie fühlt sich nicht angesprochen. Daria ist eingefleischte Allesfresserin. Sie würde den Kauwaren am liebsten sofort zusprechen. Ich mahne zur Langsamkeit.

Erst will ich lesen, was der Fleischermeister Lechner schreibt, denn ein Fleischhauer, der gesunde Hundesnacks zu seiner Mission gemacht hat und alles verarbeitet, was anderswo vielleicht im Abfall landet, gefällt mir. Daria interessiert sich nicht für Buchstaben und knurrt ungeduldig. Ich lese dennoch vor: „Zu Ostern habe ich eine Aktion mit Osterkörbchen für den modernen Hund.“

Ich muss lachen. Daria wird hellhörig. Osterkörbchen? Klingt wie ein Hundekorb, ganz nach ihrem Geschmack. Ich lese weiter: „Das Körbchen kann man im Garten verstecken und den Hund dadurch zu etwas Nasenarbeit motivieren.“ Darias Blick ist eindeutig: „Muss das wirklich sein? Macht euch wegen mir keine Umstände! Ich würde auch ohne Verstecken alles verdrücken.“

Ich schlage vor, dass wir das mit dem Verstecken vom Osterwetter abhängig machen und ergänze: „Aber vielleicht müssen wir zu Ostern noch gar nichts bestellen, weil die jetzige Lieferung bis dahin noch nicht aufgefressen ist.“

Diese Rechnung habe ich ohne Daria gemacht. Schon höre ich laute Knack- und Kaugeräusche, und ich überlege, ob wir doch eher im Februar wieder bestellen.