Hundeerziehung ist kinderleicht

Neulich spazierte Daria mit ihrem Herrl über den Hausberg, was sie über alle Maßen schätzt – wohl auch deshalb, weil es nur am Wochenende der Fall ist, während ich für alle Tage gut bin. Meine Theorie dazu: Allein schon ihr Stolz auf die fesche männliche Begleitung (deutlich erkennbar an ihrem Prachtgalopp) hält sie ab, Fährten zu folgen oder abzuhauen. Daria folgt ihrem Traummann aufs Wort.

Er hingegen ist der Ansicht, die Disziplin beruhe auf jahrelangem Training, ambitioniertem Theoriestudium seinerseits sowie unermüdlicher Vertrauensbildung – und nicht auf Darias Angst, der Mann, der ständig in ein ihr nicht näher bekanntes „Büro“ abhaut, könnte weg sein, wenn sie ihn aus den Augen lässt. Neulich also treffen die beiden ein Paar mit einem – in Erziehungsfragen offensichtlich auch schwerhörigen – Pudel. Die Frau ruft: „Ein Beagle ohne Leine! Und er folgt! Wie haben Sie das geschafft?“

Darauf Darias Herrl, seinerseits im Prachtgalopp vorbeilaufend: „Durch konsequentes Training!“ Die Frau fragt: „Wie alt ist der Beagle?“ – „Zehneinhalb“, erwidert Herr Herrl. „Und wie lang haben Sie trainiert?“, fragt die Frau. – „Zehn Jahre“, ruft Darias Herrl und folgt rasch seinem Hund. Er weiß‚ dass Daria jede Ablenkung spürt und ihre Chance wittert abzuhauen. Die Blöße gibt er sich nicht. Im Augenwinkel sieht er noch den Mann der Frau schmunzeln, den Pudel angeblich auch.