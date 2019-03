Woran es in der Sport-Förderung weiterhin krankt

Ungeachtet der faktischen Bewertung der beiden Maßnahmen, wird einmal mehr das größte Problem im Fördersystem deutlich: Ausbezahlt wird noch immer aus zu vielen unterschiedlichen Stellen. Nun argumentiert die Sporthilfe ihren Sonderstatus mit dem Argument, sie beziehe ihr Geld aus der Privatwirtschaft, eine Vermischung mit den Mitteln aus dem Sportbudget sei rechtlich schwierig.

Es fehlt der große Wurf

Mag stimmen, aber unpolitisch ist die Sporthilfe deshalb nicht: Präsident ist Sportminister Strache, Vizepräsidenten sind u.a. Ex-Minister Hundstorfer und Wirtschaftskammer-Chef Mahrer (er lässt sich ob seiner Vielzahl an Aufgaben ständig vertreten). Den großen sportpolitischen Wurf ist die neue Regierung noch schuldig geblieben. Die Athleten haben es weiter selbst in ihren Händen. Spitzensport ist und bleibt in seinem Kern eines: unfair.