205.000 Euro für Olympia-Gold in der Leichtathletik

Die 25-Jährige spricht von einer „schönen Wertschätzung“ und einem „Anreiz für junge Sportler.“ Ihr Trainerumfeld hat sie erweitert. Zum Betreuerteam gehört unter anderem Weitsprung-Olympiasieger Dwight Phillips ( USA) und Speerwurf-Olympiasieger Andreas Thorkildsen (NOR). „Ich möchte mir Tipps von den Besten holen“, sagt Dadic, die wegen der späten WM erst am 29./30. Juni in Ratingen (GER) in die Freiluftsaison einsteigen wird.