Trainer des Jahres: „Der Beste muss richtig gut verdienen“

Es dürfen aber nur noch halb so viele Läufer an den Start gehen wie zuletzt in Rio – 80 Damen und 80 Herren.

Genau. Wir müssen immer für die Trendsportarten Platz machen. Mit der 80er-Quote ist es schwieriger als je zuvor. Eigentlich müsste man 500 Marathonläufer im Olympia-Rennen starten lassen, aber natürlich kostet jeder Startplatz Geld. Wenn wir es unter mehr als 200 Nationen schaffen, tatsächlich drei Teilnehmer an den Start zu bringen, können wir stolz sein. Klar ist aber auch: Wir werden sicher nicht den Olympiasieger stellen.

Normalerweise konzentrieren Sie sich in erster Linie auf Disziplinen, in denen Österreich Siegchancen hat.

Richtig. Beispiel Siebenkampf: Ich komme aus der Wirtschaft und habe gesagt: Okay, unser Produkt ist Leistung. Was brauchen wir dazu? Eine Halle. Die haben wir gebaut. Eine Maschine für den Luki (Diskuswerfer Weißhaidinger; Anm.). Haben wir mit meinem Wissen aus dem Maschinenbau gebaut. Dann brauchen wir ein gutes Umfeld, die richtigen Trainer. Wir haben einige gute. Aber in den Bereichen, wo wir nicht Weltklasse sind, müssen wir welche einkaufen. Wir müssen Wissen vernetzen und wir müssen spitz denken. Denn wir brauchen gute Athleten, die uns repräsentieren.