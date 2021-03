Wölfin und Sofaqueen

Kurz gesagt, Daria schätzt Bequemlichkeit ebenso wie pünktlich servierte, wohltemperierte Mahlzeiten. Sie reklamiert den Mittelplatz am Sofa für sich und erteilt per Pfotenzeig Kommandos, wie und wo sie gestreichelt werden will.

Darias divenhaftes Verhalten erinnert also eher an eine Katze als an einen Wolf. Und mit ihren Hängeohren kommt sie einem rüssellosen, gefleckten Babyelefanten deutlich näher als jedem Wolf.

Und doch heult sie manchmal wie eine echte Wölfin. Früher häufig im Schlaf, wenn sie im Traum ihrer Wolfsnatur begegnet ist. Und neulich, als wir mit ihr spazieren gingen. Zwei vorbeikommende Damen lachten: „So süß, die Kleine! Ob aus der noch ein Wolf wird?“

Ich kicherte. Daria hörte es und warf mir ihren strengsten Wölfinnenblick zu.