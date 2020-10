Zentralfriedhof: Wenigstens redet keiner zurück

Die Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ ist lehrreich. Da wurde zum Beispiel die Rosalia-Quelle auf dem Kärntner Hemmaberg vorgestellt, deren Wasser angeblich Augenleiden heilen kann. Der Filmemacher und Berufsprominente Otto Retzer sagte dazu: „Was keiner weiß – das Wasser ist auch potenzfördernd.“ Die Sängerin Jazz-Gitti stellte dazu die einzig mögliche Frage: „Muass ma da trinken oder waschen?“ Das blieb leider unbeantwortet.

Aber das macht nichts. Oft ist ja die Stille das Schönste, zum Beispiel, wenn vorher der DJ Ötzi gesungen hat (was in der Sendung zweimal vorkam). Vorgestellt wurde auch der Wiener Zentralfriedhof. Was an dem das Beste ist? Der Schauspieler Christoph Krutzler: „Es red’t kaner z’ruck.“

Zum schönsten Platz Österreichs wurde übrigens eine steirische Mühle gewählt. Die klappert zwar am rauschenden Bach, sagt aber auch eher wenig.