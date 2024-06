Zeitversetzt

Der Abstand zwischen der Generation „Total Digital“ und jener davor wurde vermessen – er beträgt rund drei Sekunden. Diese Zeit verstrich nämlich zwischen dem Punkt, an dem der Nachwuchs vor der TV-Übertragung des EM-Spiels Österreich–Niederlande die Arme in die Höhe riss, und jenem, als das 3:2 auch für die restlichen Besucher des Gasthauses, in dem der Stream von Servus TV über die Leinwand flimmerte, sichtbar wurde. Die Jungen und Digital-Affinen hatten eine App, die schneller war.