Die „Seitenblicke“ berichteten über ein Fest ganz in Weiß, also in der Farbe der Unschuld. Der Schauspieler Martin Leutgeb sagte dazu: „Deswegen tragen so viele Politiker weiße Hemden. Und die Leute fallen immer auf die herein.“ Und der ehemalige Manager und „Dancing Star“ Hannes Kartnig meinte: „Wenn heute wer behauptet, er ist unschuldig, dann hat er dich entweder angelogen oder er kennt sich nicht aus.“ Und Kartnig kennt sich aus.

Stichwort Weiß: Damit sind wir in Wimbledon, wo alle Tennisspieler weiß gekleidet sein müssen. Sky überträgt die Spiele, und das weckt Erinnerungen an die Kindheit, als man bei der Großmutter (die hatte einen Farbfernseher) Borg gegen McEnroe schaute.

Tennis im Fernsehen wirkt allein schon akustisch wunderbar beruhigend: Zack-Ah-Plopp-Zack-Uff-Plopp ... Das hat etwas von Meditation.