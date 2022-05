„Eine wunderschöne Insel, kann man nur jedem empfehlen!“ – Fast konnte man Dienstagabend auf Puls 24 vermuten, HC Strache wolle in die Touristikbranche wechseln. Falls er Führungen zur Ibiza-Finca anbieten möchte, sollte er aber an seinem Orientierungssinn arbeiten. So sagte er, während Interviewerin Corinna Milborn das Auto ins Inselinnere steuerte: „Es war ziemlich abgelegen auf alle Fälle. Die Abgelegenheit spricht dafür, dass wir nicht unweit sind.“ – Ein interessant gebauter Satz, der mit einer kreativen doppelten Verneinung arbeitet. Aus diesem Material sind gefährliche Aussagen in U-Ausschüssen gebaut.

In der Finca schien Straches Erinnerung dann komplett verblasst: „Da war eine Küche, wo ist die Küche? Nein, das ist völlig falsch! Da war ich überhaupt nicht. Gibt’s denn das?“

Wir lernen: Auch drei Jahre nach Ibiza scheint Strache noch an der perfekten Verteidigungsstrategie zu feilen.