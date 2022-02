Wischende Pandas

„Bei mir stellt sich schon wieder leichtes Herzstolpern ein!“, rief die ORF-Co-Kommentatorin Karina Toth, und da wusste man, ohne hinzuschauen: Das konnte nur Curling sein.

Curling ist wunderbar, packend und zugleich bis an die Grenze der Lähmung tiefenentspannt. Außerdem sind Sätze wie „Es wird wieder laut gewischt!“ oder „Der legt sich auch noch vorne drauf“ (der Kommentator Michael Guttmann) vielfältig im Leben einsetzbar. Wie viele andere Sportarten auch verfügt Curling über eine merkwürdige Geheimsprache („Double take out, hit and stay“), aber trotzdem versteht man immer, was gerade vorgeht.

Ganz am Ende der Olympischen Spiele verabschiedete sich der immer sympathische Moderator Lukas Schweighofer in Panda-Verkleidung. Und das passte schon so – sind wir nicht alle irgendwie Pandas?