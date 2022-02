„Jetzt heißt es Daumendrücken“, wird im Fernsehen derzeit oft gerufen. Das Daumendrücken beruht übrigens auf dem Aberglauben, dass dadurch ein Dämon festgehalten werden kann.

Das ist wichtig, in Zeiten, in denen es im Werbefernsehen heißt: „Mein Blähbauch, wie weg.“ Das bedeutet, er ist nicht weg, nur wie weg, man merkt ihn nicht mehr, aber er ist noch da. Die logische Folge: „Die Luftqualität hat sich in diesen Tagen verschlechtert“, wie Oliver Polzer feststellte. Und „irgendwie wird er den Gedanken vom Wind nicht los“, merkte Hans Knauß an. Deshalb: „Der muass hoitn, hoitn, hoitn!“ Aber immerhin: „Wir hoffen, dass der Wind von hinten kimmt!“ (Das erinnert an den großen Heinz Prüller, der einmal verriet, dass in Estoril „die Seitenwinde auch von vorne und von hinten kommen“.

Wir drücken ... die Daumen.