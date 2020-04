Wenn die Rolle wellt

Auch, wenn das Leben sich derzeit wieder einmal als völlig durchgeknallter Drehbuchautor erweist, so vergisst es wenigstens nicht auf den Humor. Und das ist doch nett von ihm.

In der „ZIB“ sagte Andreas Mayer-Bohusch: „Wo das nicht funktioniert hat, sieht man jetzt in Singapur, dort muss man jetzt, nachdem die zweite Corona-Rolle wellt, wieder Schulen und Geschäfte, die schon offen waren, neuerlich schließen.“

Die Corona-Rolle: Möglicherweise ist das der neue Name für das, was Tarek Leitner kürzlich in der gleichen Sendung als „Häuslpapier“ bezeichnet hat. Und „wellen“ werden sich demnächst überall die Haare.

Auf 3sat wurde übrigens ein Bierbrauer interviewt. Der Reporter stellte ihm dabei folgende Frage: „Und Sie sind sicher, dass hinten immer das Richtige herauskommt?“