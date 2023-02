In der Sendung „Willkommen Österreich“ war der ehemalige Extrembergsteiger Reinhold Messner zu Gast. Und er sagte über seine Tätigkeit – ohne Atemgerät auf Achttausender zu steigen – Folgendes: „Gerade, weil es absurd ist, ist es interessant.“

Möglicherweise hat Messner damit sehr gut beschrieben, wie wir Menschen funktionieren: Gerade das, was absurd ist, interessiert uns oft am meisten.

Wie formulierte das Messner so treffend? Extrembergsteigen sei eine „unnötige Tätigkeit“: „Es ist sicherlich unvernünftig, dorthin zu gehen, wo wir nicht hingehören.“ Es gehe um den Versuch, dabei „nicht umzukommen“.

Aber, wie es der andere Sendungsgast, der ORF-Journalist Fritz Dittlbacher ausdrückte: „Es wird nicht so heiß gekocht wie gegessen.“

Klingt auch nicht ganz ungefährlich.