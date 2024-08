Das Ö1-„Morgenjournal“ ist die harte Währung für die wichtigsten Themen des noch jungen Tages. Gestern stieg Moderator Franz Renner aber mehr als soft ein. Er kündigte „was für Swifties“ an. Dass Superstar Taylor Swift ihr Schweigen zur Absage der Wien-Shows gebrochen hatte, war die Topmeldung. Dies sei „ganz bewusst einmal ein Einstieg nach dem Motto: ,Wenn das unsere größten Probleme wären‘“, meinte Renner.

Pop steht derzeit halt stark im Fokus, das gilt auch für die Coldplay-Konzerte. In der FM4-„Morning Show“ wurde Sängerin Oska befragt, die im Happel-Stadion am Mittwoch den Opener gegeben hatte. Sie sei müde und habe es „noch gar nicht realisiert“, sagte sie. Dennoch sollte sie darüber Auskunft geben, ob sie mit Coldplay geplaudert habe. Habe sie nicht, aber sie würde es ohnehin „für sich behalten“, wenn es so wäre.

Auch ein Statement.