Die gute Nachricht: Der Wahlsendungsmarathon ist bald geschafft.

Am Montag traf man sich im ORF noch einmal zu Duellen. Während bekannte Positionen wiederholt und Begriffe wie „Retro“ und „radikalisiert“ diskutiert wurden, sinnierte das wahlsendungsmüde Hirn über das Studiodesign. Die roten Kästchen hinter den Kandidatenköpfen und die nebeneinander gestellten Nahaufnahmen hatten etwas von einer flotten 20.15-Uhr-Spieleshow. Was, wenn man Politikerinnen und Politiker vor der nächsten Wahl gleich zu einem Quiz mit großen roten Buzzern laden würde? Oder wenn Stefan Raab so ein Format gestalten würde? Vielleicht mit Turmspringen?

Es gäbe nur ein großes Problem: Wohin dann mit den mitgebrachten Zetteln und den geballten Fäusten, die so gern in die Kamera gehalten werden?