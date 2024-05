Wagner am Wienfluss

Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass ORFIII an Sonntagabenden immer wieder exquisite Bühnenereignisse zeigt. Früher geschah dies prominenter, auf ORF 2.

Diesmal übertrug „Erlebnis Bühne“ den neuen „Lohengrin“ aus der Staatsoper. Wer öfter die Wiener Westausfahrt benützt oder am Wienfluss joggen geht, hatte dabei vielleicht ein Aha-Erlebnis. Die Wehranlage mit Türmchen und Graffiti hat ihr Vorbild nicht etwa – wie in der Wagner-Oper – an der Schelde, sondern ist dem Rückhaltebecken Auhof (Ende 19. Jh.) nachempfunden. Ihr Fernschauer hat bei Bühnenbildnerin Anna Viebrock nachgefragt. Ihre Antwort: Auf die Idee habe sie ihr Ko-Bühnenbildner, der in Hütteldorf wohnt, gebracht. Und: „Diese historisierende Architektur erinnerte mich an Burgen aus Märchenbüchern dieser Zeit.“

Es lohnt sich also – auch wenn man zeitgenössische Inszenierungen nicht mögen sollte –, die Augen offen zu halten.