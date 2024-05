Warum der "Lohengrin" der Staatsoper eine Hütteldorfer Szenerie hat

Nun, anlässlich der Fortführung der Ko-Produktion an der Wiener Staatsoper, sagt Anna Viebrock zu ihren Beweggründen: "Als ich dabei war, das Bühnenbild für ,Lohengrin' zu entwerfen, war mir klar, dass es einen Kanal geben sollte, in dem Gottfried ertrunken war. Dazu wollte ich die vordere Podiumsversenkung benutzen." Die mit 25 Metern sehr breite Bühne im Großen Festspielhaus Salzburg verleitete Viebrock zu der "Vorstellung, dass man einen ziemlich langen Kanal ,bauen' könnte, auf dem der Einfall der Sachsen auf Pontons passieren sollte". Diese Pontons sollten von links unter einer Brückenkonstruktion hineinfahren.

Dass man bei einer "Brückenkonstruktion" auf die Wiener Westausfahrt bei Auhof kommen könnte, wäre also ein Erklärungsmodell. Trotzdem muss man erst irgendwie auf diesen speziellen, gar nicht so leicht zugänglichen Ort kommen.

Aus Hütteldorf

"Längere Zeit habe ich mich eher mit der Landschaft an der Schelde und Wehrbauten beschäftigt", sagt Viebrock. "Durch meinen Ko-Bühnenbildner Torsten Köpf, der in Hütteldorf wohnt und der mir Bilder von der Anlage dort zeigte, bin ich dann auf diese Anlage gekommen." Sie sei hingefahren und habe dort fotografiert. "Diese historisierende, mich an den Wilhelminismus erinnernde Architektur schien mir sehr passend für das doch historisierende Thema dieser ,Ritteroper'. Es erinnerte mich an Burgen aus Märchenbücher dieser Zeit."