Vor 40 Jahren starb der Schauspieler Oskar Werner an einer Überdosis Leben. Am 23. Oktober 1984 ging sein Herz schlafen. Aus diesem Grund zeigte der ORF am Sonntag zweimal gut versteckt – am Vormittag und in der Nacht – den Film „Oskar Werner – Mensch und Mythos“.

Freunde und Weggefährten kamen da zu Wort. Etwa sein Kollege Michael Heltau. Der sagte über Werner: „Er war hinreißend in seinem Feuer.“ Das sind die Menschen, die uns hinreißen: Die, die brennen für das, was sie tun. Die die Flamme am Leben halten und uns damit erwärmen.

Oskar Werner, der nie eine Schauspielschule besuchte, war ein Genie als Schauspieler. Der Weltkrieg, an dem er als Soldat teilnehmen musste, machte ihn zum Pazifisten und Gegner von Rassismus. Der Film zitierte Max Reinhardt: „In jedem Menschen lebt die Sehnsucht nach Verwandlung.“

Darum lieben wir die Verwandlungsanstalt Theater.