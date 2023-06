Verstörend

Zu den Ritualen des Sonntagabends gehört es, dass man sich zuerst über den „Tatort“ ärgert und sich danach „Im Zentrum“ die Welt erklären lässt.

Ihr Autor muss sich entschuldigen: Er ist beim Ärgern gescheitert, weil er nämlich nach 15 Minuten „Tatort“ tief eingeschlafen ist. Rechtzeitig zu „Im Zentrum“ war er wieder wach. Es ging um die verstörenden Vorgänge in Russland, und obwohl lauter ausgewiesene Experten im Studio anwesend waren, war man am Ende noch verwirrter als vorher. Offenbar weiß niemand derzeit so genau, welche Vorgänge in Russland vorgehen, und das ist doch ausgesprochen beunruhigend.

Im Anschluss ging sich noch ein Blick zum Donauinselfestival aus, und das Konzert des sympathischen Michael Patrick Kelly hatte denselben Effekt wie der „Tatort“: Man schlief friedlich ein und dem Montag entgegen.