Vermessenes Werten

ServusTV-Fußballanalytiker Jan Åge Fjørtoft brachte am Mittwoch erneut seinen „Lieblingsspruch“ aus der Opernwelt: „It ain’t over till the fat lady sings.“ Beim ORF würde er das aus öffentlich-rechtlichen Gründen wohl kein zweites Mal sagen. Lustigerweise brachte ServusTV dann eine kurze Plauderei mit Herbert Prohaska. Lässt das auf Transfergelüste des Langzeit-ORF-Analytikers schließen? Eher nicht.

Ein hartes Match lieferten einander parallel dazu Armin Wolf und Karl Nehammer. „Das ist ein bisschen billig“, sagte der ORF-Moderator über eine Kanzlerantwort. „Das ist eine direkte Wertung gegen mich“, empörte sich Nehammer. Wolf erläuterte, warum es billig sei, bei der Kickl-Koalitionsfrage darauf zu verweisen, dass die Wähler entscheiden würden. Nehammer wertete zurück: „Ich halte diese Frage für vermessen.“

Bei „ZiB2“-Interviews könnte man mittlerweile sagen: Es ist nicht vorbei, bevor der Kanzler schimpft.