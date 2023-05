Karl Nehammer zu Armin Wolf: "Sie können ja auch mit sich selbst sprechen"

Nehammer zählt auf, was die Koalition vorhat, Wolf ruft "nicht gelungen" dazwischen, Nehammer geht auf die Ära Kern ein (auch das derzeit ÖVP-nunja-Kernrhetorik), obwohl das "den Menschen, die von Armut betroffen sind, jetzt nicht unmittelbar hilft", aber es macht wahrscheinlich ein Bingo-Kasterl voll und hilft im Match mit Wolf. Nehammer bittet darum, die Redlichkeit zu wahren, macht aber fast nicht klar, wen er damit meint. Man ist gerade ganz oben auf der Hochschaubahn: Wolf zitiert "wirklich keine linken" Experten mit Kritik an der Regierung, Nehammer gendert fast ("Bäuerinnen und Bauern"), das muss am Küniglberg wohl irgendwie in der Luft liegen.

Klimaticketland

Dann wird es eine ganze Weile lang wieder sehr sachlich, es geht um Mehrwertsteuersenkung und Energiepreise und Bundesgebühren und wie deren Einfrieren auf die Länderebene durchschlagen könnte und dann, der innenpolitische Beobachter stutzt, lobt der Kanzler das Klimaticket (sind wir doch ein Klimaticketland?) und will dann aber nicht für die ÖBB sprechen, was dem Moderator nicht passt, der Kanzler macht einen Gag, den man aber leider nicht versteht, also bleibt das Bingokasterl leer.

Dann geht es noch um die FPÖ, und wie man sich denken kann, brachte das auch keine Ruhe hinein. Ist es für Nehammer denkbar, im Bund mit Kickl zu koalieren und ihn zum Kanzler zu machen? Nehammer sagt darauf, dass im September 2024 gewählt wird, dass er Herbert Kickl als Person sieht, die sich "selbst radikalisiert hat, in den eigenen Verschwörungstheorien befindet" und findet die Frage, ob die ÖVP Kickl zum Kanzler machen könnte, ist ein "Was wäre wenn"-Spiel; ein Ja oder Nein sehen die Regeln in diesem Spiel für Nehammer offenbar nicht vor.

Moderator zu Kanzler: "Das ist ein bisschen billig"

Gibts eigentlich auch ein ZiB-internes Bingo-Spiel? Wenn, dann kam jetzt ein fettes Kreuz drauf: "Das ist ein bisschen billig", sagte der Moderator zum Kanzler.

Das ist dann doch ungewöhnlich. "Das ist eine direkte Wertung gegen mich", erkannte Nehammer, "Sie meinen, dass meine Antwort billig sei?". Nehammer beklagte sich daraufhin, dass Wolf ihn "dauernd unterbricht" und hält die wiederholte Frage nach der Koalition für "Vermessen", wirft Wolf wenig später "einen ganz schweren Fehler in der Beurteilung der Lage" vor, vielleicht kratzt jetzt schon der Stift leer über das Bingokarterl.

Und dann war es so, wie es so ist in dem Land, man ist einander nicht näher gekommen und jeder hatte Grund, schlecht gelaunt zu sein. Gute Nacht!