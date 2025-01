Vergleiche

Seit der Vereidigung von Donald Trump läuft die Assoziationsmaschine heiß. Ich kann mich an kein anderes politisches Ereignis erinnern, das so rasant mit dem Bildervorrat der Populärkultur kurzgeschlossen wurde.

Manche der seit Montag zirkulierenden „Memes“ sind einfach humoristischer Magenbitter, der hilft, das in seinen Folgen noch nicht abschätzbare Ereignis zu verdauen. Andere legen nahe, dass sich TV und Kino keine Dystopie ausdenken können, die nicht irgendwann auch Realität wird.

Ich bekomme etwa die Analogie zwischen dem Imperator aus „Star Wars“ und seinem technikaffinen Konvertiten Darth Vader zu Trump und Musk nicht aus dem Kopf. Und Melania Trumps Hut erinnert tatsächlich an den Charakter aus der Comicverfilmung „V für Vendetta“. Vendetta heißt Rache, und der Hutträger spielte auf Guy Fawkes an – den Mann, der 1605 das Parlament in London sprengen wollte.