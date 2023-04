Unverblümt

„Schön, dass ich da bin“, sagte SPÖ-Vorsitzkandidat Andreas Babler neulich im kurier.tv-Studio bei „Checkpoint“. Peter Klien zeigte diesen ungekünstelt wirkenden Ausschnitt am Freitagabend in „Gute Nacht Österreich“. Der ORF-Satire-Reporter Klien besuchte dann eine Wahlkampfveranstaltung der ÖVP in Salzburg – und fragte dort den angereisten Bundeskanzler: „Was machen Sie hier? Wollen Sie den Landeshauptmann schwächen?“

Weniger seiner Rolle als „Bad Cop“ entsprach Balázs Ekker bei „Dancing Stars“. Er war „gefesselt“ von Eveline Eselböck. Und er glaubt jetzt „wirklich“ an Alexander Pointner – weil dieser Maria Santners komplizierte Techniktipps verstanden hat.

Etwas verloren wirkte David Scheid (bekannt als desorientierter Reporter „Dave“ aus „Willkommen Österreich“) im Rateteam von „Was gibt es Neues?“. Er brach das Eis aber mit unverblümtem Witz: „Ich hol’ eh nur die Gage ab.“