Mario Orsolics ist wieder da. In der berüchtigten ATV-Dokusoap „Das Geschäft mit der Liebe“ ist er jetzt auf Besuch bei Heinz, 73, in Thailand. „Wir suchen immer die wahre Liebe“ sagt er, „der Heinz sucht jetzt schon seit 73 Jahren.“ Vielleicht liegt das an Orsolics’ Tipps und charmanten Weisheiten. Kostprobe: „Es ist besser, man geht alleine Abendessen und sucht sich nachher die Frau. Weil dann hat man das Abendessen schon einmal gespart.“

Ratschläge erteilt nun auch wieder Heidi Klum. Die 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (ProSieben) begann mit einer Rede, in der sie auf Manipulationsvorwürfe reagierte. Aber seither läuft alles wie gewohnt, Klum hat weiterhin das Heft in der Hand.

Am Donnerstag griff sie sogar selbst zur Kamera. Die Kandidatin Slata bezeichnete sie beim Posen als „slightly cheesy“ (engl. etwas klischeehaft). Und schob nach: „Du weißt nicht, was cheesy heißt?“

Kandidatin Tracy wollte assistieren: „Schwabbelig?“

Klum: „Nein! Cheesy ist uncool.“