Nach der „Bergweihnacht mit Alexandra Meissnitzer“ am Mittwoch folgt am Heiligen Abend: „Bergweihnacht mit Alexandra Meissnitzer“. Danach „Mei liabste Weihnachtsweis“.

Weihnachtszeit ist auf ORF 2 die Zeit der Redundanz und der lieblichen, ländlichen Weisen.

Am Freitag war die Schlagerfraktion dran und feierte „Zauberhafte Weihnacht“. Dort traf der nach Messi zweitberühmteste Mann aus Rosario – Semino Rossi – auf DJ Ötzi. Rossi erzählte vom Kennenlernen der beiden: Es war in einem Hotel und „unter meine Fusse war immer uff, uff, uff!“ – Wir können beruhigen: Die Sendung blieb jugendfrei. Rossi meinte den Lärm aus dem Discokeller, in dem Ötzi auftrat.

Zuletzt wurde in der Sendung „Konkret“ über ein angebliches Wundermittel berichtet, das die Aufnahme von Alkohol im Magen um 70 Prozent reduzieren soll. Vielleicht sollte man die Wirkung erst nach den TV-Weihnachten erproben.