TV-Weihnachtsprogramm: Im Fernsehen schneit es garantiert

„Der Grinch“ versucht einmal in der Spielfilm-Version mit Jim Carrey in der Hauptrolle (VOX, 16.05) und einmal animiert (RTL, 20.15) Weihnachten zu verhindern. Wer nach kultiger Action und schmalziger Liebe („Take My Breath Away“) sucht, wird bei „Top Gun“ fündig (Kabel1, 18.05). Verreisen ist natürlich auch eine Option – auf 3Sat gehts ab 6.30 in den Hohen Norden, mit Arte ab 7.30 in die europäisches Wildnis.