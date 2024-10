Ausgewogen

Der journalistische Grundsatz, man möge auch die andere Seite hören, lässt sich schwer aufrechterhalten, wenn der Interviewpartner auf einer Seite wegen Bombenbeschuss einen Luftschutzkeller aufsuchen muss. Dies geschah am Montag in der ZiB2, wo eine Liveschaltung zum israelischen Armeesprecher Arye Shalicar so lange verschoben wurde, bis dieser vor die Kamera konnte.

Hätte es nicht geklappt, wäre das Gespräch gekippt – denn der auf der Gegenseite sitzende Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde, Salah Abdel Shafi, erschöpfte sich wie schon in früheren Auftritten auch am Jahrestag des Hamas-Massakers darin, dieses zu relativieren.