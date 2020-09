Haben Sie das TV-Duell der amerikanischen Präsidentschaftskandidaten gesehen? Wenn nein: Seien Sie froh. Es hat ungefähr so ausgeschaut wie die Wrestling-Shows, die man im Privatfernsehen erleben kann. Zuerst haut man sich verbal in die Goschen, danach kommt die Prügelei (die hat man beim Kandidaten-Duell diesmal noch – knapp, aber doch – ausgelassen).

Trump war so, wie er eben ist: Vulgär, ein bisschen wirr, mit einem, vorsichtig formuliert, flexiblen Verhältnis zur Wahrheit ausgestattet. Joe Biden versuchte, den Staatsmann zu geben, ließ sich aber dann doch provozieren, bis er schließlich zischte: „Would you shut up, man!“ Frei übersetzt: Kannst du bitte einmal die Pappen halten, Oida?

Wem nützt es, wenn man Politik als Schlammringen denunziert? Natürlich Trump: Gemäßigte Wähler wenden sich angewidert ab, Trump-Fans bleiben übrig.