Torlos 0:0

Der ORF übertrug das Fußballspiel Rapid gegen Trabzonspor. Daniel Warmuth, den man in dieser Rolle nicht so oft erlebt, kommentierte. Und er machte das richtig gut. Irgendwann erzählte Warmuth von einem Match des portugiesischen Vereins Braga und sagte: „Das Spiel ist mit einem torlosen 0:0 zu Ende gegangen.“ Das wirft natürlich die Frage auf: Gibt es auch ein nicht torloses 0:0? Und wie funktioniert das?

Unwillkürlich fühlte man sich an etwas anderes erinnert, was man oft im Fernsehen hört: die endgültige Vorentscheidung. Was ist das? Die Vorentscheidung steht vor der Entscheidung, aber wenn sie endgültig ist, ist sie dann nicht schon die Entscheidung?

Themenwechsel: Am Freitag war internationaler Tag der Bratwurst, und weit und breit keine einzige Sondersendung. Ich prangere das an!