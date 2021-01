Torlos 0:0

„Am Ende steht ein torloses 0:0“, hieß es im ORF-„Sport 20“ über das Fußballspiel SV Guntamatic Ried gegen FC Flyeralarm Admira Wacker. Und als Admiraner kann man dazu nur sagen: Warum muss ein 0:0 immer torlos sein? Es wäre höchste Zeit, dass ein 0:0 einmal 5:2 ausgeht, dann wäre der Fußball vielleicht auch spannender.

Wechseln wir deshalb rasch zum Skisport. Dort geht es derzeit darum, „das WM-Ticket in trockene Tücher zu legen“, wie es im ORF hieß. Ein schönes Bild: Ein Ticket, das in trockene Tücher gehüllt in der Gegend herumliegt. Wichtig ist beim Slalom, „dass er die normale Frechheit, die er hat, umsetzt“. Das gilt eigentlich für uns alle: Wir müssen unsere normale Frechheit umsetzen.

Slalom-Sieger Henrik Kristoffersen sagte übrigens: „Leben ist nicht schön, wenn man schlecht skifahrt.“ Klingt nach einem neuen Text für die österreichische Hymne.