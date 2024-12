Zum Jahreswechsel überschlägt sich das Internet wieder einmal mit Ideen, was man denn in den kommenden Monaten alles sehen, hören, essen soll; wohin man unbedingt reisen muss, was auf gar keinen Fall verpasst werden darf und wie das alles noch schneller und besser zu schaffen sei.

Der Youtube-Kanal von Arte spuckte dazu kürzlich eine passende Doku mit dem Titel „Nichtstun – Purer Luxus?“ aus. Die erinnerte wieder einmal daran, dass wir in unserem Alltag viel öfter Pausen machen sollten. Und dass vieles von dem, was wir meinen, unbedingt tun zu müssen, nicht nur für den Planeten, sondern auch für unsere Psyche schädlich ist. Dazu fiel der nette Satz: „Überlege nicht, was du als Nächstes machst, sondern überlege, was du als Nächstes bleiben lässt.“

Das klingt nach einem schönen To-do fürs neue Jahr.