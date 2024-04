Titel, Enten und Elche

Von dem 24h-Fernsehtag, den Joko und Klaas vor einer Woche gestalteten, bleibt wahrscheinlich etwas bestehen. Jene Primetime-Show, die die beiden dafür erfunden haben, bekommt laut ProSieben eine Chance. Ob sie allerdings weiter „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ heißen wird? Zum Glück sind solche Titel selten. Oder würden Sie gern jedes Mal sagen, Sie haben „Der TV-Krimi mit dem schrulligen Inspektor (bei dem man immer schon am Anfang weiß, wer der Mörder ist)“ geschaut?

Ob auch der Titel „Die große Elchwanderung“ hält, was er verspricht? In Skandinavien heißt es, dass bei dem Slow-TV-Event, das nun auch auf RTL+ im unkommentierten Livestream läuft, in den letzten Jahren tatsächlich große Paarhufer zu sehen waren. Ihr Fernschauer hat bisher nur quakende Enten und viele Bäume erspäht. Auch entspannend. Und die Tageszusamenfassung anschauen gilt nicht!