Nach ProSieben: Joko und Klaas stürmen Live-Sendung und übernehmen Sat.1

Nach ihrer geplanten Übernahme von ProSieben haben die Entertainer Joko und Klaas am Sonntag auch beim Schwestersender Sat.1 die Regie an sich gerissen. Eigentlich sollte das Duo nur das Berliner Studio des Sat.1-Frühstücksfernsehens für seine 24-Stunden-Aktion auf ProSieben nutzen, sobald es leer sei. So war es zumindest zuerst angekündigt worden.