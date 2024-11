Tiefenenstpannung

Da ist man schon ein bisschen überrascht, wenn man „Universum“ einschaltet und ausgerechnet Lignano erblickt – jenen Badeort an der Adria, der aufgrund seiner unglücklichen Nähe zu feierwütigen Österreichern jedes Jahr von ebendiesen überrannt wird. Aber keine Sorge, es ging in der aktuellen Folge gleich weiter zum Ursprung des Tagliamento, zu schneebedeckten Bergen und herbstlich gefärbten Wäldern. Nicht fehlen durften die für Naturdokus obligatorische Schlangenszene, in der ein kleines Nagetier verspeist wird, und ein pathosgeladener Kommentar, der die wirklich beeindruckenden Aufnahmen begleitete.

Richtig gemein eigentlich, dass man vom ORF-Programm danach aus der Tiefenentspannung gerissen wird und sich in „Report“ und „ZIB“ wieder mit der Realität der Politik beschäftigen muss. Ein paar Tier- und Landschaftsaufnahmen wären da manchmal auch ganz beruhigend.