Tennismusik

Tennis hat eine ganz eigene Melodie: Zack! Uah! Plopp! – Zack! Uäh! Plopp! Das klingt ein wenig wie die Instrumentalbegleitung zu einem Skihüttenschlager.

Zurzeit läuft das Turnier in der Wiener Stadthalle, ORF und ServusTV übertragen. Interessant ist, dass beide Sender einen Alexander als Co-Kommentator haben, der früher Doppelspezialist war – Peya und Antonitsch. Auf ServusTV sind Christian Nehiba und Antonitsch angestrengt um Heiterkeit bemüht, im ORF reden Oliver Polzer und Peya so wenig und so leise, dass sie manchmal an die Grenze des Verschwindens geraten.

Tennis ist nicht nur ein eleganter, sondern auch ein besonders spannender Sport: Aus ist es erst, wenn der letzte Punkt gespielt wurde. Zwar steht jemand auf der anderen Seite des Platzes, in erster Linie spielt man aber gegen sich selbst. Gewinnen kann man nur, wenn man sich selber den Sieg gönnt.