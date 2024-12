Die Weihnachtsfeiertage sind voller schwieriger Entscheidungen. Zum Beispiel: Vanillekipferln oder Linzer Augen? Böhmische oder Semmelknödel? Und: „Tatort“ oder „Traumschiff“?

Im Zeichen der klimaunfreundlichen Fernreise ging es am heurigen Stefanitag ins Hudson Valley, nahe New York. Dort durfte man bestaunen, wofür die Familie des Reederei-Chefs ihr überschüssiges Geld ausgibt und wie sie mit dem Personal umspringt. Gar nicht festlich!

Währenddessen irrte der unglücklich verliebte Staff-Kapitän durch die amerikanische Ortschaft, ließ sich in einem Barber-Shop von Komiker Wigald Boning rasieren, sah danach gleich aus wie vorher und schloss sich kurzerhand dessen Blues-Band an. Für so viel Absurdität muss man fast wieder Pluspunkte geben. Immerhin waren die Linzer Augen ausgezeichnet.