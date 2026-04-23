Das ESC-Moderations-Duo zu Gast bei Stermann & Grissemann, die eine wahre Hassliebe zum Song Contest pflegen und gleich zu Beginn von „Willkommen Österreich“ ihr „Darf man heute nicht mehr sagen“-Zitat vom ESC als „Paralympics des Pop“ zitierten: Da durfte man schlimmes Für Victoria Swarovski und Michael Ostrowski befürchten.

Aber die beiden sind nicht nur mit einem blauen Cosmó-Auge davongekommen, sie haben den Stresstest sogar einwandfrei bestanden. Swarovski war vorbereitet und somit vor dem von Grissemann kredenzten „Winterspritzer“ gewarnt. Auch den Gag über Karl-Heinz Grasser, ob der manchmal zu Hause nach Geld frage, bewältigte sie unfallfrei: „Ich bin ja so selten zu Hause.“

Am Ende gab es ein schräges Quiz über frühere Delikte ehemaliger Song-Contest-Starter. Swarovski erriet fast alles.

Lediglich einen „Huch!“-Moment gab es. „Dancing Stars“ sollte man hierzulande lieber nicht als „euer ,Let’s Dance‘“ bezeichnen.

Also sagen wir: dix points!