Temel schaut fern

Swarovski und Ostrowski im ESC-Stresstest

Zu Gast bei Stermann & Grissemann in „Willkommen Österreich“. Da durfte man schlimmes für das ESC-Duo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski befürchten.
Peter Temel

Peter Temel

23.04.2026, 17:34

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Swarovski und Ostrowski im ESC-Stresstest

Das ESC-Moderations-Duo zu Gast bei Stermann & Grissemann, die eine wahre Hassliebe zum Song Contest pflegen und gleich zu Beginn von „Willkommen Österreich“ ihr „Darf man heute nicht mehr sagen“-Zitat vom ESC als „Paralympics des Pop“ zitierten: Da durfte man schlimmes Für Victoria Swarovski und Michael Ostrowski befürchten. 

Aber die beiden sind nicht nur mit einem blauen Cosmó-Auge davongekommen, sie haben den Stresstest sogar einwandfrei bestanden. Swarovski war vorbereitet und somit vor dem von Grissemann kredenzten „Winterspritzer“ gewarnt. Auch den Gag über Karl-Heinz Grasser, ob der manchmal zu Hause nach Geld frage, bewältigte sie unfallfrei: „Ich bin ja so selten zu Hause.“ 

Am Ende gab es ein schräges Quiz über frühere Delikte ehemaliger Song-Contest-Starter. Swarovski erriet fast alles. 

Lediglich einen „Huch!“-Moment gab es. „Dancing Stars“ sollte man hierzulande lieber nicht als „euer ,Let’s Dance‘“ bezeichnen. 

Also sagen wir: dix points!

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