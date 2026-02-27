Komplett neuer Look für ESC-Moderatorin Victoria Swarovski

"Ich bin keine natürliche Blondine, aber als Blondine habe ich definitiv mehr Spaß", soll Popstar Madonna einmal gesagt haben. Moderatorin Victoria Swarovski hat sich jetzt jedenfalls von ihrer blonden Mähne verabschiedet und die Haare braun gefärbt. Das Ganze erfolgte im Rahmen einer Kampagne zusammen mit ihrer Mama Alexandra Swarovski für "Garnier Good".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Marie Staggat Victoria und Alexandra Swarovski

"Ich wollte einfach mal eine Veränderung und habe schon lange mit dem Gedanken gespielt. Der erste Moment war wirklich heftig, ich dachte mir: Wer ist die Frau da im Spiegel? Aber ich mochte es sofort, vor allem, wie sehr meine blauen Augen durch den Kontrast noch mehr leuchten", so Victoria dazu.

Neben ihrer "Let's Dance"-Tätigkeit steht im Mai eine große Herausforderung für sie an. Sie moderiert nämlich den Song Contest. Derzeit laufen schon die Proben dafür und sie freut sich schon sehr.